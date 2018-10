“Note d’Arte”, musicisti e pittori in mostra all’Arte Ariston Gallery di Sanremo

Sanremo. Marco Lodola, Giovanna Fra, Andy Fluon, Ivan Cattaneo, Alfredo Rapetti Mogol, Dario Fo e Carlo Marrale: da giovedì 1 a sabato 17 novembre una collettiva sull’indissolubile binomio tra arte e musica nel tempio della canzone italiana.

L’Arte Ariston Gallery del Teatro Ariston di Sanremo dedica una mostra collettiva a una serie di artisti e musicisti. “Note d’Arte”, questo il titolo dell’esposizione, presenterà al pubblico opere grafiche originali attraverso le quali si intende ripercorrere il sempreverde connubio tra arte e musica, peculiarmente all’interno del tempio della canzone italiana.

Il vernissage è fissato per giovedì 1° novembre alle 18 negli spazi del soppalco sopra il bar del Teatro Ariston che diventa luogo ideale di incontro tra Arte visiva e musica. Lungo il percorso espositivo si potranno ammirare le opere di Marco Lodola, Giovanna Fra, Andy Fluon, Ivan Cattaneo, Alfredo Rapetti Mogol, Dario Fo e Carlo Marrale. Il vernissage sarà accompagnato dal violino del musicista Davide Laura.

Pittori che suonano e musicisti che dipingono… per una mostra da “Ascoltare con gli occhi”. Al termine del vernissage è previsto anche un momento speciale: per l’occasione la facciata del Teatro Ariston verrà illuminata dall’installazione luminosa “Il volto degli Altri” dell’artista Marco Lodola. Il mondo di Lodola, un universo immateriale fatto di contorni e luci, cavi e materie plastiche, scheletri al led: figure senza volto illumineranno l’esterno del Teatro Ariston di Sanremo e la via principale della Città dei Fiori e del Festival della canzone italiana.

Per info: artearistongallery@gmail.com, Facebook https://www.facebook.com/Arte-Ariston-Gallery-1432561016847536/, Instagram @artearistongallery. Sito web www.aristonsanremo.com