Nasce “T’immagini”, nuovo spazio di R24 con Giusy Di Martino e lo scrittore Gianmarco Parodi

Sanremo. “La musica e la fantasia insieme, t’immagini?”. E’ andato in onda stamattina dalle 9, e lo sarà ogni martedì, “T’immagini”, il nuovo spazio in diretta in cui si sono ritrovati uno scrittore di romanzi e una speaker radiofonica.

Gianmarco Parodi e Giusy Di Martino parleranno di parole, canzoni, persone e desideri dalla stanza immaginaria nella quale si sono incontrati un po’ per caso. Una stanza che condivideranno e arrederanno insieme a chi ascolta, portando ogni martedì creatività e immaginazione nella vita di tutti i giorni che, anche se a volte non sembra, ma è piena di storie dalle quali partire per immaginare!

E quindi un solo motto che abbraccia tutto il senso: t’immagini? In onda il martedì dalle 9 su R24 Radio. In frequenza FM 88.8, in streaming r24radio.it, sul digitale terrestre 788.

Gianmarco Parodi è diplomato alla Scuola Holden di Alessandro Baricco. Tiene da quest’anno corsi di scrittura creativa sul territorio del ponente ligure e nel Principato di Monaco è l’ideatore di #TRACCE, percorsi letterari e lezioni di scrittura itineranti basate sui luoghi dove sono stati ambientati i più grandi romanzi. Tra i suoi romanzi: Tria Ora e Oblio (Premio Città di Ventimiglia), tra le sue poesie Le Cavità Artificiali (terzo premio Beppe Salvia).