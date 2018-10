Vallecrosia. Un profondo amore per la danza e tanta voglia di fare. Sono questi gli elementi che si celano dietro la nascita di un progetto importante come quello della scuola di ballo Dance Art Project, venuta alla luce a settembre dalle ceneri della A.S.D. Emotion Dance.

Questa neonata scuola è nata con l’obiettivo di dare ai propri allievi una preparazione di tipo professionale, capace di indirizzarli sulle più importanti strade del mondo del ballo. Gli stili di danza insegnati sono i più disparati: si passa dalla classica alla moderna, dall’hip hop al tip tap, ma non mancano anche corsi di pilates e autodifesa.

L’idea nasce da Cristina Valente, diplomata al centro formazione danza Off Jazz di Nizza che racconta: “Il mio desiderio più grande era quello di aprire una scuola tutta mia. Nel frattempo ho continuato a studiare e insegnare, fino a quando sono riuscita a trovare un locale adatto in cui dare vita a questo mio sogno ”, racconta l’ideatrice.

“Qui da noi i ragazzi dai 9 anni in su possono intraprendere un percorso di tipo professionale. Le lezioni si tengono tre volte a settimana e c’è anche la possibilità di frequentare lezioni singole a tu per tu con l’insegnante. Chi sceglie questo tipo di percorso studierà tutti gli stili di danza che offriamo, mentre nel percorso di tipo amatoriale si può scegliere di dedicarsi allo studio di ció che piace di più”, dichiara Cristina.

In questa emozionante avventura accompagnano Cristina anche la ballerina Jessica Demaria, insegnante di hip hop, l’assistente Silvia Rolando, anche lei diplomata alla Off Jazz, Lorella Doni e Luca Tozzi per la parte classica.

“Dando vita a questa scuola – afferma Cristina – il mio obiettivo era quello di creare un percorso di studio professionale che in queste zone, e in generale in Liguria, è sempre mancato. Voglio che chi decide di venire da noi a studiare una volta uscito abbia un bagaglio di tutto rispetto. Ora anche in provincia di Imperia c’è un centro di danza professionale”.

Nel corso dell’anno, la Dance Art Project organizza anche stage con alcuni dei più importanti professionisti del settore, utili per poter migliorare le conoscenze degli allievi. Avranno inoltre luogo trasferte in tutta la Penisola per prendere parte a concorsi che la direttrice artistica ritiene fondamentali: “E’ un’occasione per far esibire i nostri allievi sul palcoscenico. Insieme abbiamo raggiunto tanti risultati, portando a casa numerose coppe”.

La scuola si trova a Vallecrosia in via Roma 97 sopra al Conad

Info e contatti: Cristina Valente 347 755 1476