Vallebona. E’ arrivato anche un canadair, oltre all’elicottero antincendio, per spegnere il grosso incendio boschivo divampato tra Sasso, frazione del comune di Bordighera, Seborga e Vallebona in località Madonna della Neve intorno alle 13.

Le abitazioni lambite dalle fiamme, alte diversi metri, sono state evacuate. Mentre la strada provinciale che da Sasso conduce a Seborga è stata chiusa al traffico veicolare per consentire ai soccorritori di operare e per evitare incidenti, visto la densa nube di fumo che rende difficile la guida e le lingue di fuoco che raggiungono la strada.

A complicare le operazioni di spegnimento dell’incendio è il vento che da stamani non smette di sferzare su costa ed entroterra del Ponente ligure.

Sul posto sono presenti numerose squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile di Bordighera, Seborga e Perinaldo e di altre città limitrofi.

Oltre ai vigili del fuoco e ai volontari anticendio, sul posto sono presenti carabinieri, agenti della polizia locale e un equipaggio di Ponente Emergenza, pronto a prestare soccorso in caso di necessità.