Sanremo. Nella splendida cornice autunnale della vicina val Roja si è svolto domenica il trail di Tenda, una corsa molto impegnativa di 13 km e quasi 900m di dislivello positivo su difficili e irti sentieri intorno allo splendido borgo medievale.

Miriam Bazzicalupo e Alessandro Castagnino, atleti più avvezzi alle gare in pista e in strada, hanno tenuto alto il nome della As Foce Sanremo, società competitiva ormai anche sulle gare fuori pista e fuori dai confini italiani. Castagnino ha concluso in quarta posizione riuscendo a fare del buon ritmo in salita e resistendo ai pericoli della discesa. Bazzicalupo conquista la classifica femminile con un notevole distacco sulla seconda, posizionandosi in undicesima posizione nella classifica generale. Segni positivi per entrambi per le gare in strada che si svolgeranno nelle prossime domeniche.