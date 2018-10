Mentone. Mentre nella Riviera dei Fiori si pensa al risparmiare – tempo e denaro – per le illuminazioni natalizie, nella città dei limoni sono già cominciati i lavori di allestimento luminarie. Ebbene si, nonostante siamo ancora nel mese di ottobre, la città di Mentone ha già iniziato ad allestire l’illuminazione sulla promenade du Soleil.

Come ogni anno, l’obiettivo dell’Amministrazione comunale, sarà quello di stupire gli occhi di adulti e bambini, decorando la città con luci e giochi di colore, al fine di rendere la cittadina della Riviera francese un vero e proprio “Villaggio natalizio”.

Le luminarie della cittadina, che ogni anno sono visibili anche dal lungomare di Bordighera, necessitano di pali supplementari visto che quelli dell’illuminazione pubblica non sono in grado di sorreggerne il peso. Ogni notte, perciò, il lungomare viene chiuso per permettere agli operai di montare i pali necessari al sostegno delle luci.

Una gara internazionale per la fornitura delle luminarie

Mentone, conosciuta per essere la “Perla di Francia”, ogni quattro anni dedica un enorme budget (si parla di centinaia di migliaia di euro) solo per i decori natalizi, e, per le vacanze di natale 2018/2019, ci sarà un completo rinnovo delle illuminazioni. In gara per la fornitura delle luminarie, già dallo scorso anno, ci sono le più grosse società di illuminazioni di Francia e altre internazionali, pronte a fornire i 10 lotti di luci richiesti dall’Amministrazione. Non a caso, la Città dei Limoni, si piazza nella Top 5 delle città francesi che dedicano grandi budget per i decori natalizi.

Un totale rinnovo delle luci per il Natale 2018

Il Comune di Mentone, quando si parla di luminarie, preferisce parlare all’imperativo alle società di fornitura, infatti, secondo quanto riporta il sito Menton-Infos, l’amministrazione esige per l’illuminazione 2018 “Che i motivi siano belli sia di giorno che di notte, vogliamo delle luci che siano in grado di illuminare anche nelle ore diurne al fine di godere uno spettacolo per gli occhi durante le 24 ore”.