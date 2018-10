Mentone. La furia delle onde che per tutta la scorsa notte hanno sferzato la costa, non ha risparmiato le barche ormeggiate al porticciolo di Garavan. Alcuni natanti sono andati in frantumi, scagliati dalla mareggiata contro la scogliera.

Uno yacht è affondato davanti alla passeggiata di Mentone, al momento chiusa al transito di pedoni e veicoli.

di 8 Galleria fotografica Danni Garavan