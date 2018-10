Meloni, Centinaio, Toti, Bucci, Sgarbi e Briatore a Sanremo per gli “Stati Generali del Turismo”

Sanremo. Domani, venerdì 19 e sabato 20 ottobre, Fratelli d’Italia celebra a Sanremo gli “Stati Generali del Turismo”, un appuntamento di due giorni che coinvolgerà il meglio del comparto per discutere di come valorizzare la più importante risorsa dell’Italia: il turismo. L’intervento del presidente nazionale di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni è previsto per sabato 20 ottobre alle ore 12 e chiuderà la due giorni. Sul palco si alterneranno, tra gli altri: il ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo Gian Marco Centinaio, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, Vittorio Sgarbi e Flavio Briatore.

La manifestazione si articola in 5 tavole rotonde a cui parteciperanno le principali associazioni di categoria e gli operatori di settore che si confronteranno con le Istituzioni e con Fratelli d’Italia. I temi che verranno affrontati partono dal superamento della direttiva Bolkestein al turismo e la rivoluzione digitale, dal turismo e la sua governance al turismo come priorità nazionale. Un focus particolare è dedicato, inoltre, alle risposte per Genova dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi.

«Da nord a sud Fratelli d’Italia parlerà con tutti i distretti produttivi: raccoglieremo le loro proposte e le trasformeremo in provvedimenti per modificare una manovra che guarda solo all’assistenzialismo in una manovra che possa produrre crescita. Gli Stati generali del turismo, che abbiamo organizzato in Liguria, rientrano in questo tour e rappresentano un evento a cui teniamo in maniera particolare perché su questo tema abbiamo portato avanti negli anni tante proposte e battaglie», ha dichiarato il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento.

«Fratelli d’Italia – ha detto in conferenza stampa il parlamentare Carlo Fidanza - pone da sempre grande attenzione al turismo, come dimostra la proposta avanzata da anni di ripristinare un Ministero con portafoglio esclusivamente dedicato». «E’ la prima volta – ha aggiunto il deputato di FdI Giovanni Donzelli - che un partito politico mette tutti insieme ad un tavolo tutti i soggetti del turismo, segno dell’attenzione che Fratelli d’Italia ha posto in questi anni al settore». «Se il turismo rappresenta la potenziale fonte di ricchezza italiana ma anche la meno utilizzata – ha sottolineato il vice capogruppo al Senato di FdI, Isabella Rauti – , noi con gli Stati generali di Genova vogliamo ascoltare gli stakeholder del settore, ma allo stesso tempo dare le nostre ricette perché il turismo diventi finalmente una priorità nazionale ed una politica organica».

L’evento prenderà il via domani alle ore 14 presso il Teatro del Casinò di Sanremo. I dettagli del programma sono consultabili sul sito internet www.fratelli-italia.it