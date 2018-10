Imperia. Sabato 29 e domenica 30 settembre a Casalmaggiore Cremona, si è svolta la seconda ed ultima fase territoriale Nord Ovest dei Campionati Italiani di Società Allievi di Atletica Leggera.

Storica, ma non completamente inaspettata, la vittoria della squadra maschile della Maurina Olio Carli. I nove atleti scesi in campo, con prestazioni tutte al limite delle proprie possibilità, hanno rimontato dal quinto posto di partenza fino al gradino più alto del podio. Primo posto sia nel disco 46,92 che nel peso 13.68 per il capitano Federico Romei e nel martello 60.79 per Paolo Guglielmi con record personale, secondo posto per Oscar De Iacovo 100 11″55, Nicolò Scarlino 1.500 4’19″60, Luca Alin Martini 400 hs 55″79 personale eguagliato e Matteo Oliveri Asta 3,80, terzi posto per Luca Alin Martini 400 51″98 personale e Nicolò Scarlino 800 2’03″24, quarto posto per la staffetta 4×400 Kartal Scarlino Basso Martini 3’37″12 e Giorgio Castelli triplo 12.67, quinto per Matteo Oliveri alto 1,80, sesto Alessandro Basso nei 2.000 siepi 6’57″05, settimo Oscar De Iacovo 200 23″60, ottavo Mehmet Kartal 110 hs 16″20 e Giorgio Castelli lungo 5,62, nono posto Kevin Donati 3.000 10’11″82 e Filippo Romei giavellotto 29.81.

Anche la squadra femminili si è ottimamente comportata e dall’undicesimo posto di partenza è finita settima rimontando quattro posizioni. Anche in questa competizione non sono mancati successi individuali in totale tre, 400 con Lidia Mastrogiovanni 59″28, 100 hs Chiara Smeraldo 15″09 e Erika Paris la capitana nel giavellotto 41.59 agguantato all’ultimo lancio, secondo posto per Alissa Mulas asta 2,40, terzo nuovamente per Chiara Smeraldo lungo 5.34 e Lidia Mastrogiovanni 200 27″06, quinte Stefania Peduzzi 400 hs 1’10″82 e Erika Paris peso 10.38, settima la 4×400 Burdese Peduzzi Mulas Mastrogiovanni 4’21″75, Aurora Burdese alto 1.50 e Sara Passafiume martello 20.75, ottave Myriam Maccario 2.000 siepi 9’12″12 e Sara Passafiume disco 19.83, decima Stefania Peduzzi 100 13″82, undicesima Aurora Burdese triplo 9.09.

Tutte le gare maschili vedevano alla partenza 11 atleti e le gare femminili 12. La classifica di seguito riportata è stata stilata considerando i 17 migliori piazzamenti nelle venti gare del programma.

Classifica DEFINITIVA C.d.S. Allievi Finale B N-O

Clas. Società – Stato estero – Equiparato/a Prov. Comune Punti 1 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI IM 153.00 17 2 TO226 S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D. TO 149.50 17 3 TO015 ATLETICA CANAVESANA TO 148.00 17 4 MI089 PRO SESTO ATL. MI 141.50 17 5 VA864 ATL. VARESINA MALPENSA VA 135.00 17 6 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. VA 123.00 17 7 MI774 TEAM-A LOMBARDIA MI 121.50 17 8 VA550 ATL. GAVIRATE VA 120.00 17 9 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI 117.00 14 10 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO MI 113.00 17 11 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GE 108.50 17

Classifica DEFINITIVA C.d.S. Allieve Finale B N-O

Clas. Società – Stato estero – Equiparato/a Prov. Comune Punti 1 VC019 ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI VC 149.00 17 2 MI089 PRO SESTO ATL. MI 147.00 17 3 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GE 144.00 17 4 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO MI 125.00 15 5 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 MI 124.00 17 6 VA129 POL. OLONIA VA 123.00 17 7 IM029 U.S. MAURINA OLIO CARLI IM 116.00 15 8 TO226 S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D. TO 115.00 17 9 TO001 C.U.S. TORINO TO 105.00 17 10 VA130 N. ATL. VARESE VA 99.00 15 11 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI 98.00 14 12 VA864 ATL. VARESINA MALPENSA VA 95.00 16

Inutile ancora una volta sottolineare la soddisfazione del presidente Massimiliano Mulas, dei consiglieri, di tutti i tesserati e simpatizzanti della Maurina Olio Carli, senza dimenticare il lavoro degli allenatori e la collaborazione con le altre realtà della provincia di Imperia (Santo Stefano Planum e Atletica Bordighera) che hanno consentito in questa stagione di raggiungere risultati importanti a livello nazionale e mettere in evidenza assoluta il nome della Maurina Olio Carli. Ora si riparte con la preparazione per affrontare il prossimo 2019 con ancora più energie ed entusiasmo.