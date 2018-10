Marta De Giovanni di Castellaro partecipa all’ultima prova stagionale del campionato italiano FMI

Imperia. La motociclista Marta De Giovanni di Castellaro si è iscritta all’ultima prova di campionato italiano femminile FMI a Lesignano, in provincia di Parma.

Grande emozione per la talentuosa motociclista che sta per realizzare un sogno: essere l’unica ragazza di 13 anni a partecipare all’evento insieme alle più forti pilote italiane, come per esempio alla pluri campionessa mondiale Kiara Fontanesi.

“Sabato 6 e domenica 7 ottobre saremo presenti al cancelletto insieme a tutte le più forti ragazze italiane – fa sapere la giovane motociclista sulla sua pagina Facebook – Cercheremo di portare a casa un buon risultato nelle under 17 pur essendo l’unica partecipante classe 2005 e di fare tanta esperienza per la prossima stagione. Grazie a tutti gli amici che ci seguono sempre e ci accompagnano nella nostra avventura!!!”.