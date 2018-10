Marinaio spagnolo aggredito brutalmente a Sanremo, aperta raccolta fondi per le spese mediche

Sanremo. La famiglia di Xisco Prieto, il marinaio di Maiorca aggredito brutalmente lo scorso 24 settembre nella Città dei Fiori, ha lanciato una raccolta fondi online per pagare le spese mediche e il trasferimento in Spagna dell’uomo.

Sulla pagina GoFundMe i genitori e la sorella hanno lanciato un appello: “Abbiamo speso tutto quello che potevamo per pagare voli e hotel per poter stare vicini a Xisco. Adesso abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Il trasporto in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, presso l’unità di neurologia, è costato circa 6mila euro”.

In questo momento Xisco è in terapia intensiva dopo essere uscito dal coma, i medici non sanno ancora se avrà danni cerebrali permanenti.

Una volta che sarà stabile per il viaggio i genitori vorrebbero riportarlo a Maiorca, ma il consolato spagnolo ha confermato che le spese dell’ambulanza aerea per il trasporto sono a carico del marinaio, poiché l’assicurazione non coprirebbe i 19mila euro necessari.

Finora la campagna ha ottenuto oltre 10mila euro da 160 donatori: ne servono altri 15mila per coprire tutte le spese. La campagna è raggiungibile al link www.gofundme.com/xisco039s- road-to-recovery.