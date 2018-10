Marco Scajola: “Mettere in atto azioni concrete per la difesa dei litorali”

Imperia. Visita dell’assessore regionale al Demanio marittimo Marco Scajola stasera a Imperia nei luoghi della mareggiata dell’altra sera, mentre ieri è toccato alla vicepresidente Sonia Viale.

“Siamo qua con tutto lo staff dell’assessorato – dice Scajola - per testimoniare la presenza della Regione. La mareggiata ha prodotto danni inimmaginabili, occorre mettere in atto azioni concrete per la tutela dei litorali“.

In programma un vertice in Regione con le associazioni di categoria.

Prima del capoluogo Marco Scajola ha visitato Diano Marina e la settimana prossima sarà a Sanremo e Bordighera.

La Regione chiederà fondi al Governo di Roma e all’Unione europea per far fronte all’emergenza e per la ricostruzione.