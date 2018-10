Maltempo, rinviata escursione a Fontanalba

Ventimiglia. Causa situazione metereologica, la prevista escursione di domenica 7 ottobre alle incisioni rupestri preistoriche a Fontanalba è stata rinviata a domenica prossima 14 ottobre, tempo permettendo.

Il programma:

ore 9,45 ritrovo al parcheggio auto al bivio di quota m 1719 – palina 395 – 2,5 km sopra Casterino

ore 10 inizio escursione a piedi

I parte: percorso d’avvicinamento all’ingresso del Parc National du Mercantour; lunghezza andata e ritorno km 8 c., dislivello in salita m 222.

II parte: Circuito di scoperta delle incisioni preistoriche di Fontanalba a visita libera: lunghezza totale a piedi km 6 ca., dislivello in salita m 300 ca.

ore 16.30 ritorno

Equipaggiamento necessario e raccomandato

Scarponcini, abbigliamento multistrato ovvero maglietta leggera e felpa pesante o pile, giacca a vento o giubbotto caldo, impermeabile o simile, acqua e cibo. E’ importante essere attrezzati anche per freddo o pioggia improvvisi. Chi ha bastoni da camminata troverà vantaggio a portarli e usarli.

*Riserva Meteo

Sabato 13 dopo aver controllato su internet le condizioni meteo per il 14/10/2018, se queste non fossero favorevoli – cioè se è prevista pioggia e/o temporale – per la sicurezza di tutti conviene rinviare l’escursione alla domenica successiva. Il sito è: http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/alpes-maritimes/06 osservando in particolare il settore di Tende.

Per informazioni e prenotazioni:

Contattare i seguenti recapiti: cell. 338-3681385 (prof. Danila Allaria), mail iferrando@alice.it.