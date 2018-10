Imperia. Lamiere spazzate via dal vento, una sezione di balaustra inghiottita dalla forza del mare. Danni a locali, strade interrotte per la caduta di alberi al suolo: è stata una notte da incubo quella appena trascorsa dall’estremo ponente ligure, dove vigili del fuoco e volontari della protezione civile hanno lavorato per ore per far fronte alle criticità.

I maggiori danni sembrano essersi verificati a Imperia: alcune lamiere del sottopasso esterno della stazione di Imperia sono state trasportate dal vento su binari e cavi dell’alta tensione. Sempre nel capoluogo di provincia i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per le vetrine del dehor del ristorante McDonald’s, sfondate dalle raffiche di vento. A Oneglia la mareggiata ha portato via un pezzo di balaustra del lungomare e a Borgo Prino sono andate distrutte alcune barche appartenenti a un circolo nautico.

La furia del vento, con raffiche che superavano i 120 km/h, hanno abbattuto molti alberi sull’Aurelia: a Ospedaletti, Taggia, Diano Marina. Decine gli interventi per insegne, tegole e rami pericolanti.

Al porto di Bordighera ci sono stati problemi con gli ormeggi di un’imbarcazione di dodici metri che rischiava di andare alla deriva. A San Lorenzo al mare, le raffiche hanno strappato il tendone di una palestra.

I Comuni di Imperia, Sanremo, Cipressa, Riva Ligure, Taggia e San Bartolomeo al Mare hanno deciso di chiudere anche oggi le scuole e i luoghi pubblici. Aperte, invece, le scuole nell’intemelio: da Ventimiglia a Ospedaletti e nei Comuni di val Nervia, val Roja e val Verbone.

[Foto Marco Salutari, Luca Simoncelli e Alice Spagnolo]