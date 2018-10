Maltempo, Mentone e Nizza sommerse dalle onde

Non esistono frontiere per il maltempo. Le tre o quattro ore di tregenda che ieri sera hanno colpito il ponente ligure non hanno fatto sconti anche in Costa Azzurra, anzi! Mentone e Nizza sembrano essere i centri più colpiti anche se la conta dei danni, alle cose e alle persone, è ben lontana dall’essere conclusa.

Come da noi, il disastro è arrivato dal mare, un mini-tsunami che ha devastato tutto quello che ha incontrato sulla sua strada, distruggendo stabilimenti balneari, abitazioni bord-de-mer, esercizi pubblici, affondando imbarcazioni grandi e piccole. Il mare in tempesta non si è accontentato di scatenarsi nel suo habitat, ha invaso strade, passeggiate, marciapiedi, anche musei come quello di Mentone che porta il nome di Jean Cocteau con alcune opere che sono state messe in salvo e altre che risultano danneggiate, ha abbattuto alberi, trascinato auto e causato allagamenti.

A Nizza si è sfiorata la tragedia con un uomo che ha rischiato di farsi risucchiare dalle onde gigantesche che si sono abbattute sulla Promenade des Anglais, una persona certo imprudente ma che sembrava ipnotizzata dallo spettacolo della natura scatenata. Adesso resta la conta dei danni e forse qualche ora o qualche giorno di tregua per cercare di rimettersi in sesto.