Maltempo in Liguria, nell’imperiese l’allerta meteo diventa “rossa”

Imperia. Sale a “rosso” il livello di allerta meteo in provincia di Imperia. Nel resto della regione il bollettino diramato dall’Arpal resta “arancione”.

Nell’imperiese, invece, l’allerta resterà gialla dalle 18 fino alle 23,59, quando salirà ad arancione. Alle 3 del mattino si passerà poi a quella rossa che durerà fino alle 14,59. Sono previsti piogge, temporali, vento e mare agitato.

Tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse nella giornata di domani. Chiusi anche i cimiteri e gli impianti sportivi comunali.

Nel Comune di Sanremo, chiuso anche il mercato ambulante di Bussana ed emanato il divieto di accesso al molo lungo del Porto Vecchio. A Bordighera il mercato settimanale del giovedì è sospeso.

A Imperia domani resteranno chiusi anche il Palasalute, il Centro Carpe Diem; l’Istituto I.S.A.H.; la Biblioteca Civica, le strutture museali ed espositive comunali, sia a gestione diretta che in concessione a terzi e il Centro raccolta rifiuti di Via Artallo e Via Argine Sinistro. Inoltre saranno interdetti a persone e mezzi piazzale largo Crispino, molo sopraflutti Artiglio 2 del bacino portuale di Oneglia, molo sopraflutti del bacino portuale di Porto Maurizio, largo Varese, limitatamente alle aree ubicate oltre i parapetti di protezione verso mare, piazza Dulbecco, piazzale Santa Lucia di Borgo Prino e l’accesso della strada a mare di collegamento tra Oneglia e Diano Marina (la cosiddetta Incompiuta).

A Taggia sarà vietato il transito veicolare, pedonale e la sosta nelle seguenti zone: foce del torrente Argentina, pista ciclabile fluviale, area darsena e aree adiacenti i rii minori.