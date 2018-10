Maltempo, il Palasalute di Imperia resta chiuso fino alle 15

Imperia. A seguito dell’ultima ordinanza del Sindaco, che a fronte del peggioramento delle condizioni climatiche che hanno provocato diversi danni, caduta di alberi e rami, con difficoltà di movimento e di accesso alle strade della città, ha prorogato sino alle 15 di martedì 30 ottobre, alcune misure per il territorio comunale a tutela della

pubblica incolumità, l’ASL1 comunica che il Palasalute di Imperia (via Lorenzo Acquarone 9) resterà chiuso in tutte le sue attività e servizi fino alle 15.

“Si invitano quindi i signori utenti a non recarsi presso la struttura sanitaria fino alle 15 di oggi. Tutti coloro che avevano in programma visite o esami specialistici entro le 15, verranno tempestivamente contattati dal personale sanitario per riprogrammare a breve tempo il nuovo appuntamento” – comunica l’Asl 1.