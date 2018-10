Maltempo a Imperia, rinviato a sabato 3 novembre il “Masquerade Party”

Imperia. Il “Masquerade Party” organizzato dal Comitato di San Giovanni per oggi, 31 ottobre, è stato rimandato a causa delle condizioni meteo avverse. La grande festa in maschera, che coinvolgerà tutta la cittadinanza e i negozianti di Oneglia, in collaborazione con il Comune, avrà luogo sabato 3 novembre sempre alle 17.

Il Comitato di San Giovanni, in una veste decisamente nuova, attende tutti i partecipanti per un lungo pomeriggio e una serata di animazione, musica e divertimento, curata da Enzo Testini aka DJ Tex, con la collaborazione della scuola di ballo “Studio Danze Imperia” e della Palestra “Creativa” di Imperia”.

“Il nostro Masquerade Party, che rientra nel progetto “Ineja c’è – piazza di San Giovanni”, rappresenta la naturale prosecuzione dell’evento organizzato dai commercianti di Oneglia, anche questo spostato da oggi al 3 novembre, per dare il via ad un pomeriggio “terrificante”, dove verranno offerte caramelle ai bimbi e vin brulè per tutti i genitori. Dopo aver visitato il centro cittadino siete tutti invitati a proseguire verso piazza San Giovanni per un grande ballo in maschera made in Ineja. Vi aspettiamo, non dimenticate la maschera! Ci vediamo sabato 3 novembre” – affermano gli organizzatori.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.ineja.it