Imperia. L’Imperiese terra anziana con le pensioni più basse d’Italia.

Se al Governo è braccio di ferro sul fronte pensioni, quindi sul superamento della Legge Fornero e l’introduzione di Quota 100 per lasciare il lavoro in anticipo, il Sole24Ore ha pubblicato in questi giorni una mappa delle rendite vitalizie percepite dagli italiani provincia per provincia.

Dal report emerge che Imperia, dopo Biella e Ancona, è la terza provincia per numero di pensioni di anzianità per abitante: se ne contano 116 ogni mille residenti. Un dato che non sorprende, considerando che stiamo parlando di uno dei territori del Bel Paese con l’indice di vecchiaia più alto (246,5 anziani ogni 100 giovani – dati Istat, 2017, Liguria).

1.357 è invece l’importo medio mensile erogato dallo Stato ai nostri pensionati, in base al quale l’Imperiese si colloca in 80esima posizione della classifica nazionale delle città con le pensioni più ricche. Statistica dominata da Roma (2.316 euro è la pensione media), Milano (2.131) e dal capoluogo ligure, Genova (1.953).

Al riguardo, a livello regionale, dopo i genovesi, a passarsela meglio sono i pensionati di La Spezia, a cui è erogata una rendita media per anzianità di 1.761 euro (13° posto), e quelli di Savona (1.656 euro – 26° posto).