Imperia. Più di cento interventi in una manciata di ore. Il centralino del vigili del fuoco del comando centrale e dei distaccamenti di Sanremo e Ventimiglia sono roventi. A partire dalle 22 circa, così come era previsto, la provincia di Imperia è stata colpita da una perturbazione che ha causato danni in diversi Comuni. Per far fronte alle numerose criticità sono stati richiamati al lavoro anche i vigili del fuoco che erano a riposo.

Numerosi gli alberi crollati sulla strada, molti sulla statale Aurelia, chiusa in diversi tratti. Una violenta mareggiata ha invece distrutto diverse barche di un circolo nautico che erano ormeggiate a Borgo dei Cappuccini, a Borgo Prino di Imperia. A Bordighera, al momento, è stato danneggiato un solo stabilimento balenare nei pressi della Rotonda di Sant’Ampelio. A San Lorenzo al Mare le raffiche di vento hanno strappato il tendone di una palestra.

Decine sono gli interventi per materiale pericolante. Problemi anche sulla line ferroviaria Genova – Ventimiglia sia per la mareggiata che ha raggiunto i binari sia per del materiale trasportato dal vento sopra i cavi dell’alta tensione.

Sulla costa le raffiche di vento raggiungono i 116 chilometri all’ora: come quelle di un uragano.