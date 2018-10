Liguria: regione d’Italia da cui si emigra di più

Genova. Sono 18.520 le persone emigrate all’estero nel 2017: un dato, questo, che fa della Liguria la prima regione italiana per percentuale di cittadini espatriati. La seguono, nella classifica che emerge dall’edizione 2018 del “dossier statistico immigrazione”, Lombardia, Sicilia, Veneto ed Emilia.

Genova è la prima città metropolitana in assoluto, con 15.375 cittadini partiti per l’estero in maniera stabile, come scrive l’Agenzia Ansa.

“Quello sull’emigrazione è un dato impressionante – dice Andrea Torre, del centro studi Medì e redattore della sezione ligure del dossier – ben più di quello relativo all’immigrazione, che cresce, ma senza grandi picchi”. La popolazione di cittadinanza straniera, in Liguria, è aumentata tra il 2016 e il 2017 del 2,46%, con una differenza di +3.396 persone, arrivando a quota 141.720. L’incidenza complessiva degli stranieri è cresciuta negli ultimi dieci anni passando dal 5,8 al 9,1%.