“Libriamoci” a Cervo, una giornata dedicata ai libri per gli alunni della scuola primaria

Cervo. Laboratori, passeggiate, merende, perfino l’asinella Margherita e poi, naturalmente, libri, tanti, tantissimi libri. Libri da leggere ad alta voce, pagine da commentare, voci da ascoltare; tutti insieme nella lettura, in classe ma anche in giardino, in biblioteca o a teatro, con gli insegnanti, con mamma e papà, con i compagni. Con chi i libri ama leggerli, ma anche con chi li scrive.

Mercoledì 24 ottobre i bambini della scuola primaria di Cervo si immergono nei libri con libriamoci, iniziativa promossa dal ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), con il Cepell – Centro per il libro e la lettura – e dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) – con la direzione generale per lo studente. Il tema, per Cervo, è “La lettura come libertà”.

L’iniziativa è rivolta a tutte le scuole italiane, di ogni ordine e grado, e si svilupperà con l’organizzazione di letture ad alta voce in ogni ambiente che possa prestarsi alla condivisione di un piacevole e accattivante momento di lettura. Non sarà una gara e nemmeno un’attività legata a fini valutativi: l’obiettivo sarà quello di diffondere il piacere della lettura tra i bambini e i ragazzi e di sottolinearne l’utilità per la crescita sociale e personale, sia grazie all’esperienza diretta con i testi, che attraverso l’ascolto e il confronto con docenti, compagni e genitori, autori, giornalisti, esperti.

Per la giornata di Libriamoci a Cervo, saranno presenti la scuola primaria, in collaborazione con Endas attraverso Bi-Bl-io-Margherita (l’Asineria del Ciapà), la Croce d’Oro (Pubblica Assistenza), l’Associazione Studiolambiente. Parteciperanno anche il Sindaco, la Delegata all’Istruzione, maestre in pensione e nonni.

Programma:

Alle 9: classi IV e V in collaborazione con ENDAS

– Gli alunni incontrano a scuola l’asinella Margherita

– Percorso lento verso l’Asineria Bibl – IO – Margherita con lettura di brani di libri

– Il Sindaco legge ai bambini

– Creazione di segnalibri in collaborazione con Associazione Studiolambiente

– Merenda

Alle 14: classi I II e III in collaborazione con Croce d’Oro

– Ai giardini, presso la casetta dei libri, letture con “il nonno Mauro”

– Conoscenza del valore della Croce d’Oro e breve storia in collaborazione con i volontari

– Merenda

Cervo è Città che Legge 2018/19 , individuata dal ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), con il Cepell – Centro per il libro e la lettura con il progetto” Leggere rende Liberi”.