Domenica 21 ottobre, si è svolto, sotto l’effige della F.I.KBMS, l’evento denominato “Zena Fight!” organizzato dalla Dama Kombat, protagonista la Savate con coinvolgenti matches andrenalinici.

Presente dall’imperiese la compagine dell’Ecole de Savate et Ranzo-Do Chausson de Rue di Ranzo del M° Luigi Alessandri con l’Ufficiale di Gara Maurizio Corro, l’insegnate Valter Prette, gli atleti Ilaria Lo Iacono, Samuele Anzi, Fabio Prette, Davide Alessandri, Dario Lo Iacono ed il M° Luigi Alessandri. Si tratta del secondo appuntamento sportivo, della stagione agonistica appena iniziata, per il team dell’Ecole reduce, la settimana scorsa, dal galà “ 3° Trofeo Memorial Domenico Sergio”, organizzato dall’Ardita Savate, dove ha dato prova vincente aggiudicandosi, con Fabio Prette, la Coppa per il miglior Atleta del torneo.

Un appuntamento sentito lo “Zena Fight” noto per il coinvolgimento dei migliori atleti in attività e quindi ottimo test per i partecipanti. Buona la prestazione dell’ Ecole de Savate che con cinque atleti presenti si aggiudica tre vittorie un pareggio ed una sconfitta. Soddisfatti ma consci del lavoro che li aspetta i tecnici dell’Ecole già pensano alla programmazione dell’ allenamento per i prossimi appuntamenti istituzionali.

L’Ecole de Savate et Ranzo-Do Chausson de Rue da decenni impegnata nella promozione degli sport da ring e arti marziali intesi come strumento di aggregazione, di autoaffermazione, di consapevolezza dei propri limiti e della capacità, insita in ognuno, di poterli superare e come strumento di, propria ed altrui, difesa personale , opera nei Comuni di Imperia, Ranzo, Taggia, Pieve di Teco con corsi dedicati agli adulti ed ai bambini curati da tecnici con qualifica federale Coni.