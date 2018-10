Le giovani promesse del Bordighera Sant’Ampelio Calcio ospiti dell’AS Monaco allo stadio Louis II

Bordighera. Un’altra bella esperienza lo scorso week end per le giovani promesse del Bordighera Sant’Ampelio Calcio.

I giovani atleti, gli allenatori ed i dirigenti della compagine della città delle palme sono stati infatti ospiti, domenica 7 ottobre, dell’AS Monaco allo stadio Louis II di Montecarlo per assistere all’incontro AS Monaco – Rennes valido per il campionato Ligue 1 francese.

I baby atleti bordigotti hanno vissuto una giornata a stretto contatto con il mondo del calcio che conta, quel mondo al quale, tutti i ragazzini che si avvicinano a questo sport, sognano un giorno di poter arrivare.

“Bella e soddisfacente esperienza che sicuramente riproporremo anche in futuro ai nostri atleti” – fanno sapere i responsabili della società arancio blu.