Laura Pausini star del Capodanno a Monte-Carlo

La SBM, la società che gestisce casinò, alberghi e luoghi prestigiosi di ritreovo nel Principato di Monaco, ha annunciato questa mattina che la star del prossimo Capodanno nella Salle des Etoiles sarà Laura Pausini.

Reduce dalla sua ennesima trionfale tournè, il Fatti Sentire World Tour, la Pausini tornerà così per la nona volta a Monte-Carlo da quell’ormai lontano 1997 quando divenne una vedette internazionale grazie alla sua hit La Solitudine.

L’unica cantante italiana ad aver vinto ben quattro Emmy Awards per il veglione di San Silvestro proporrà brani storici e anche quelli del suo ultimo album ‘Fatti Sentire’. Il costo per quella serata non sembra neppure tra i più proibitivi dato che cena e spettacolo vengono proposti a partire da 550 euro a persona.