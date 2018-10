Sanremo. L’attore sanremese Enzo Mazzullo è stato premiato sabato scorso, al Teatro Antigone di Roma, dove si è tenuta la 5a edizione della rassegna teatrale “Se ridi viene meglio”.

Dopo una serrata scrematura di tutti i candidati, Mazzullo è entrato nei 6 finalisti (i partecipanti arrivavano da tutta Italia). In una serata ricca di emozioni, teatralità naturale, mimica giustificata e presenza scenica, Mazzullo ha vinto il premio come ‘miglior interprete’, per la sezione monologhi con ‘La Principessa Camilla’.

Con questo premio Mazzullo conferma il proprio talento, andando ad aggiungere un tassello ancor più prestigioso al proprio carnet di successi. Da un artista così poliedrico non possiamo che aspettarci sempre maggiore creatività e infiniti successi.

La sua dichiarazione durante l’intervista:

– Presidente della Giuria: ” Tu, da Sanremo, vieni nella patria della comicità, pretendendo di farti grande?.. “

– Mazzullo: ” Si!”

- Presidente della giuria: “Non c’è stato niente da fa… non ti volevo votare, ma sei stato troppo magico”.

Enzo Mazzullo, festeggia i suoi oltre 30 anni di carriera con questo successo, ottenuto in terra romana, cardine della comicità.