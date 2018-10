L’attore romano Giuseppe Cederna ospite d’onore di Triora Samhain 2018

Triora. Giuseppe Cederna ospite d’onore di Triora Samhain 2018, la festa che Triora dedica alla notte delle

streghe. Tra fuochi, eventi e magia, spazio anche al teatro.

L’attore, interprete del film premio Oscar “Mediterraneo”, interpreta “La Chimera”, lo straordinario libro di Sebastiano Vassalli, che proprio con quest’opera vinse il Premio Strega. Lo spettacolo avrà luogo presso la centralissima Piazza Beato Reggio di Triora, resa ancor più suggestiva dalle ambientazioni ricreate per festeggiare Halloween.

La chimera è un romanzo storico di Sebastiano Vassalli pubblicato nel 1990, stesso anno in cui vince il Premio Strega. Il romanzo si svolge durante gli anni della Controriforma in Piemonte, nel piccolo paese di Zardino. Questi sono gli anni bui dell’Inquisizione, il secolo oscuro del fanatismo in cui, in nome di un dio crudele, migliaia di “eretici” furono perseguitati e uccisi. Al centro della narrazione c’è la storia di una donna, Antonia, che Vassalli riporta alla luce dalle ceneri dell’oblio e del suo stesso rogo, protagonista dell’intolleranza religiosa e dell’inciviltà di una cultura priva di senno.

Antonia ebbe prima la sfortuna di essere bella, di una bellezza sconvolgente e inquietante, che avrebbe attirato su di sé solo maldicenze, e la sfortuna di essere denunciata come strega all’Inquisizione in un momento in cui il Tribunale di Novara voleva rivendicare la propria autonomia nei confronti della Chiesa di Roma. E infine la sfortuna di vivere in mezzo a un popolo monopolizzato dai poteri della Chiesa che lo rese carnefice e martire di se stesso.