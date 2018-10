L’Associazione Sanremo al Centro prosegue la campagna di ascolto dei cittadini

Sanremo. Domenica 14 ottobre sarà presente con cinque banchetti in varie zone della città. Un’azione capillare e approfondita volta a raccogliere suggerimenti e idee di sviluppo programmatico direttamente da chi i diversi quartieri e le frazioni li vive quotidianamente.

“Domenica 14 proseguiremo la nostra campagna di ascolto grazie a cinque postazioni, che saranno dislocate in varie zone di Sanremo” – afferma il presidente Marco Viale, che prosegue “I nostri volontari saranno a disposizione dei cittadini per raccogliere idee di sviluppo e suggerimenti. La campagna di ascolto avrà la durata di tre mesi, sarà portata avanti nel modo più capillare possibile e sarà propedeutica alla stesura non di un programma, ma di più programmi mirati.

Stilare più programmi mirati grazie alla partecipazione diretta dei cittadini è un’iniziativa stimolante che sta arricchendo molto il nostro gruppo dal punto di vista personale, è bello constatare come tanti sanremesi abbiano accolto favorevolmente la nostra campagna di ascolto e stiano contribuendo tramite i vari canali diretti che abbiamo implementato”.

Domenica 14 coloro che vorranno contribuire attivamente alla creazione dei programmi condivisi troveranno a loro disposizione i volontari di Sanremo al Centro nelle seguenti postazioni:

– Piazza San Siro dalle 9 alle 18;

– Via Escoffier dalle 9 alle 18;

– Piazza Colombo dalle 9 alle 18;

– C.so Imperatrice dalle 9 alle 13;

– Zona Foce dalle 9 alle 13.

L’Associazione Sanremo al Centro, oltre alla presenza capillare sul territorio, ha previsto l’utilizzo di altri canali di comunicazione diretta a disposizione del cittadino. Infatti, sarà possibile interagire digitalmente sia con la pagina Facebook Sanremo al Centro, sia con Web App raggiungibile all’indirizzo www.avanti-insieme.it dove, selezionando l’area di residenza, si potranno inviare suggerimenti, contribuendo così attivamente alla formazione del programma del proprio quartiere o della propria frazione.