Taggia. È davvero un gran risultato quello raggiunto dai giovani Mattia Arrighini e Nicolò Bassilana dell’ASD Tennis Tavolo di Arma di Taggia sabato 13 ottobre 2018 al primo Torneo Nazionale di Quinta Categoria di Cadelbosco Sopra (RE).

Tra più di 100 atleti del Centro-Nord, infatti, la giovane coppia ha sfiorato il gradino più alto del podio. Partiti come settime teste di serie, e quindi non proprio favoriti per la vittoria, match dopo match sono riusciti a superare coppie più esperte fino a raggiungere a sorpresa la finale dove, in uno scontro molto equilibrato e tirato (12-10, 4-11, 11-8, 7-11) hanno ceduto solo nel quinto set 11-13 ai vincitori del torneo Luca Crespi (GS Villa Guardia) e Alessandro Daneluzzi (TT Saronno). Terzi classificati Paolo Tasselli (Polisportiva Bagnolese) e Federico Zangheratti (Polisportiva Sermide) e Alessio Amerio e Lorenzo Mariani (TT Torino).

Nel torneo singolare, con il più esperto compagno di squadra Stefano Rebecchi, atleta in gara ed anche prezioso tecnico per l’occasione, si sono ben comportati venendo fermati al secondo turno nell’eliminazione diretta dopo aver superato brillantemente la fase a gironi.

Un ottimo risultato per queste giovani promesse del tennis tavolo che, grazie al compagno-tecnico Stefano Rebecchi, hanno portato un prestigioso risultato alla Società dell’ASD TT Arma di Taggia.