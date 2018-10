La Sanremese domani in trasferta sul campo dello Stresa

Sanremo. Dopo la spettacolare vittoria in rimonta domenica scorsa contro il Chieri, la Sanremese prepara la trasferta di domani sul campo dello Stresa (fischio d’inizio alle 14.30).

La formazione piemontese è reduce da una settimana non semplice, iniziata con la sconfitta interna contro la Pro Dronero (2-1) e dal conseguente esonero del mister Sergio Galeazzi. In panchina, al suo posto, Cesare Rampi.

Lo Stresa naviga al momento in zona playout con un bottino di 4 punti. L’unica vittoria è arrivata alla quinta giornata sul campo del Borgaro.

“Dovremmo faticare parecchio per portare a casa il risultato, sarà una partita difficile per le condizioni ambientali e perché avremo di fronte una squadra vogliosa – dichiara mister Alessandro Lupo alla vigilia del match – abbiamo il massimo rispetto per tutti, giocheremo come fossimo contro una delle prime della classe, se la dovessimo prendere con presunzione allora potremmo avere delle difficoltà”.

Per la gara di domani mister Lupo avrà a disposizione tutti gli effettivi della rosa.