Sanremo. Cambia l’avversario, non cambia il risultato. Dopo il 3-0 di domenica scorsa alla Fezzanese, la Sanremese cala un altro tris e porta via il bottino pieno dal campo della Pro Dronero.

Mister Lupo schiera la formazione tipo con la sola eccezione di Gagliardi al posto di Scalzi nel reparto avanzato. Il numero 21 in settimana è stato protagonista della sfida di Coppa contro il Savona, decisa da una sua rete al 90°. In panchina torna il classe 2002 Pellicanò.

La prima occasione arriva al 6’ con Taddei che tenta la conclusione potente da fuori, Circio devia sopra la traversa. Quattro minuti più tardi ci prova Molino dalla lunetta, para ancora il numero 1 dei padroni di casa. Al 26’ il vantaggio matuziano. Fall la mette in mezzo dalla sinistra e Toscano la mette alle spalle del proprio portiere.

Passano tre minuti e Molino è di nuovo pericoloso su calcio di punizione, palla all’incrocio ma Circio è abile a deviare. La prima occasione per i padroni di casa arriva al 34’. Sangare tenta la conclusione, Manis devia in angolo.

Due minuti più tardi tiro cross di Dutto, Manis non si fa trovare impreparato e para in angolo.

Al 40’ ancora Dutto protagonista con un colpo di testa ravvicinato, la blocca Manis. La ripresa si apre con la punizione di Molino al 49’, Circio para in due tempi. Al 58’ Spinosa serve Molino che, defilato sulla destra, tenta il diagonale. Para ancora Circio.

Tre minuti più tardi la Sanremese trova il raddoppio con il primo gol di Rotulo in maglia biancoazzurra. Torre di Gagliardi per il numero 26 che la mette alle spalle di Circio. Taddei ancora pericoloso qualche minuto più tardi con un tiro potente da fuori, palla sul fondo. Occasione Pro Dronero al 65’ con Spadafora che conclude in porta ma Manis la blocca a terra.

Al 72’ la Sanremese cala il tris. Scalzi, entrato al posto di Gagliardi, si guadagna e realizza un calcio di rigore.

Al minuto 80 ci prova Sangare, tiro a botta sicura ma Manis para a terra. Il portiere biancoazzurro ancora protagonista quattro minuti più tardi quando nega la gioia del gol ai padroni di casa su colpo di testa. In pieno recupero l’ultima occasione della gara con Molino che tenta la conclusione, para Circio. Grazie alla vittoria odierna la Sanremese sale a quota 11 punti, aggancia la zona playoff e si porta a meno 2 dalla coppia di testa composta da Lecco e Ligorna.

LE FORMAZIONI

Sanremese: 1 Manis, 3 Anzaghi, 5 Videtta, 2 Giubilato (7 Brugni), 23 Fiore (24 Sadek),

16 Taddei, 26 Rotulo (18 Pellicanò), 8 Spinosa (6 Castaldo), 21 Gagliardi (27 Scalzi), 10

Molino, 29 Fall

A disposizione: 12 Pirisi, 4 Bregliano, 11 La Fauci, 16 Montanaro

Allenatore: Alessandro Lupo

Pro Dronero: 1 Circio, 2 Toscano G. (16 Toscano J.), 3 Sangare, 4 Caridi (13 Maglie), 5

Rosso, 6 Giraudo, 7 Brondino, 8 Isoardi L. (15 Rastrelli), 9 Spadafora (19 Galfrè), 10

Dutto, 11 Sall

A disposizione: 12 Rosano, 14 Guerra, 17 Ciccone, 18 Isoardi D., 20 Bonelli

Allenatore: Francesco Dessena

Arbitro: Sig. Marco Peletti (Crema)

Assistenti: 1° Sig. Alessandro Antonio Boggiani (Monza); 2° Sig. Alessandro Calefati

(Saronno)

Marcatori: 26’ Toscano (aut.), 61’ Rotulo, 72’ Scalzi (rig.)

Ammoniti: Sangare, Rotulo, Galfrè, Brugni

Recupero: 2’; 4’

Calci d’angolo: 9-5