Sanremo. La Maison DAPHNÉ di Sanremo – la cui creatività non ha confini – presenta una collezione moda “limited edition”, ispirata al cibo e alla sana alimentazione.

Lo staff creativo della Maison sanremese ha disegnato i primi quattro esemplari di foulard, dedicandoli alle eccellenze gastronomiche liguri. Le quattro province sono state raffigurate attraverso i foulard con i propri prodotti di eccellenza accompagnati da fiori diversi, il Foulard del Gamberone di Sanremo dedicato alla provincia d’Imperia, Savona si presenta con il foulard del carciofo di Albenga e zucchine trombetta, i gustosi fichi rappresentano La Spezia e dulcis in fundo Genova si riconosce nel pesto con l’inconfondibile basilico eccellenza di liguria e simbolo culinario in tutto il mondo. Ogni prodotto tipico è accompagnato da fiori diversi, anch’essi spesso utilizzati nella cucina “gourmet”, il fiore di zucca, il fiore stesso del basilico, la borragine ed il cardo.

Una collezione di foulard dal “sapore nostrano” dove la materia prima è la seta per ricordare il passato prestigioso della Liguria, che è stata per molto tempo il centro tessile d’Europa, prima ancora di Como e di Lione. Cultura, artigianato e tradizioni sono i temi toccati da questa collezione la cui volontà per chi li ha creati è quella di valorizzare i prodotti della terra della Liguria e le sue eccellenze

L’alta moda incontra i prodotti della terra, originale e non convenzionale, per coloro che oltre a gustare il buon cibo amano guardarlo e perché no, in un certo senso, indossarlo. Una collezione significativa volta a promuovere la Liguria in un momento non facile dopo il crollo del Ponte Morandi.

Per DAPHNÉ la moda non è solo stile, ma è volontà di trasmettere – attraverso le sue creazioni – una tradizione culturale, artigianale e di alto senso estetico, che possa promuovere e risollevare Genova e la Liguria. La Collezione CIBUS è destinata a crescere. Il prossimo foulard della serie ” Cibus” sarà dedicato ai vini liguri, il Rossese di Dolceacqua e al vermentino delle 5 terre, e all’oliva taggiasca da cui si ricava il prelibato olio. L’Italia è fonte di creatività infinita grazie alle bellezze e alla natura spettacolare di cui è stata dotata.