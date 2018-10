Ventimiglia. Domenica 4 novembre la linea ferroviaria della Val Roya festeggia 90 anni.

Per l’occasione, a Breil Sur Roya si terrà una grande festa con cui il Comitato franco-italiano per la difesa e lo sviluppo della tratta, che per quasi un secolo ha il collegamento tra il mare e la montagna tra la Liguria, la Costa Azzurra e il Piemonte, vuole sensibilizzare i governanti nazionali regionali competenti francesi ed italiani a rafforzare e non far morire la linea.

Come si legge in una nota, «oggi, incredibile ma vero, solo due treni al giorno raggiungono il Piemonte e altrettanti servono Ventimiglia. Chi vuole prendere il solo treno che dalla città di confine va a Breil, quello delle ore 10 e 37, devono comprare il biglietto all’agenzia Avast che si trova nell’atrio della stazione ferroviaria di Ventimiglia. Possono tuttavia farlo solo nei giorni feriali in quanto la domenica l’agenzia è chiusa e la biglietteria Trenitalia non rilascia biglietti per Breil».

Ma ecco il programma della festa a cui parteciperà anche il Balbosco d’Oc con i suoi balli occitani.

ore 11:10. Ritrovo alla stazione ferroviaria di Breil. Incontro con i passeggeri, saluti del sindaco di Breil e gli interventi dei sindaci e autorità varie provenienti con i treni da Nizza da Cuneo e da Ventimiglia.

dalle 12:30 alle 13:30. Alla “Ca d’Breil”, place Biancheri, sul lungo lago, aperitivo offerto dal Comune di Breil;

ore 13:30: i balli sulle note di L’’atelier de musique di coaraze, Martine Chirio & Fred Montavino di Grasse.

La festa si concluderà nel tardo pomeriggio.