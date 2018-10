Imperia. Palazzetto dello Sport di Imperia gremito durante il week-end per la prima prova del Campionato nazionale di Serie C di Ginnastica Ritmica. Presenti alle premiazioni l’assessore allo Sport, Simone Vassallo, e il consigliere comunale Paolo Ornamento.

“Un ringraziamento particolare per l’organizzazione va all’Associazione Ginnastica Ritmica Riviera dei Fiori, al Cerchio d’oro Imperia e al Comitato Regionale FGI” - sottolinea l’assessore Vassallo – “Il colpo d’occhio all’interno della struttura è stato di quelli che lasciano ben sperare per il futuro. Imperia ha tutte le credenziali per affermare il suo ruolo di città dello sport”.