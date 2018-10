La diocesi di Ventimiglia-Sanremo raccoglie fondi per aiutare gli ammalati ad andare a Lourdes

La diocesi di Ventimiglia-Sanremo, in occasione del prossimo viaggio a Lourdes, sta cercando di favorire la spesa di partecipazione agli ammalati, che pur avendo il desiderio di andare a Lourdes, non hanno la possibilità di sostenere le spese di viaggio e di pernottamento.

Tra le iniziative della Diocesi, per raccogliere i fondi che permettono a tutti gli ammalati che desiderano andare a pregare, presso il Santuario Mariano più famoso in Europa,i volontari “Dame e Barellieri” sabato7 e domenica 28 ottobre stanno raccogliendo offerte in cambio di piantine di “ciclamini e crisantemi”, davanti alle chiese principali della città.

A Sanremo i gazebo dei volontari, sono stati messi davanti alla Chiesa di San Rocco e davanti alla Concattedrale di San Siro. Nonostante la pioggia e il brutto tempo, non hanno fermato il grande spirito di solidarietà e disponibilità delle “Dame e dei Barellieri”, che sanno quanto beneficio trovano gli ammalati quando vanno a Lourdes, nei viaggi organizzati dall’ufficio Pellegrinaggi della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo.

Le parrocchie della Diocesi dove è possibile fare la propria offerta e avere in cambio una piantina di ciclamini, sono: Parrocchia di Sant’Agostino (Ventimiglia), Parrocchia San Marco (Camporosso), Parrocchia Terra Santa (Bordighera), Parrocchia S.Antonio (Arma di Taggia), Parrocchia Santo Stefano (Santo Stefano al Mare), Parrocchia San Maurizio martire (Riva Ligure).

La raccolta fondi, proseguirà per tutta giornata di oggi. Per quanti desiderano avere informazioni e come aiutare gli ammalati indigenti, che non hanno la possibilità economicamente di sostenere le spese di viaggio, può rivolgersi all’ufficio Pellegrinaggi Diocesano in via C. Pisacane, 2 – tel. 0184.505757