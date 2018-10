Vallecrosia. La Dance Art Project A.S.D. – A-P.S. ha da poco iniziato la sua attività, ma è già riuscita ad aggiudicarsi numerosi premi al “Varazze in danza“.

La quinta edizione del concorso nazionale, andato in scena il 27 ottobre, ha visto la scuola di danza di Vallecrosia vincitrice in numerose categorie, segno del lavoro eccellente che Cristina Valente e il suo staff stanno facendo con i loro allievi.

Al primo posto del podio si è classificata Stella Giovanizzo nella categoria modern solisti, segue il gruppo Punto di equilibrio, composto da Stella, Viola, Martina e Giuliangela, che si aggiudica il primo posto nella categoria contemporaneo gruppi.

Chiara Giovinazzo porta a casa un soddisfacente secondo posto nella categoria modern solisti. Terzo posto invece per Giuliangela Montanaro nella categoria classico solisti e per Martina Scintu nella categoria contemporaneo solisti.

“Sono fiera di voi!Che soddisfazione, siete il top!“, scrive l’insegnante Cristina Valente sulla sua pagina Facebook, entusiasta per gli ottimi risultati raggiunti dalle sue allieve alle quali vuole trasmettere tutto il suo amore per questa disciplina.

La Dance Art Project si trova in via Roma 97 sopra al Conad. Per informazioni: Cristina Valente 347 755 1476.