La conta dei danni nell’imperiese per il maltempo: strade chiuse nell’entroterra

Imperia. Notte di lavoro per i vigili del fuoco intervenuti nell’entroterra di Imperia per una frana e per il crollo di un palo della Telecom: interventi a seguito dei quali è stato necessario chiudere al traffico veicolare due strade provinciali: quella di Cosio d’Arroscia e quella che da Vasia porta a Pantasina.

In entrambi i casi è stata la forte pioggia scesa nelle ultime ore a determinare gli smottamenti.

Al momento resta “giallo” il livello di allerta emanato dall’ARPAL fino alle 23,59 di oggi. La pioggia continua incessante a cadere sia sulla costa che nell’entroterra di tutta la provincia di Imperia.

Imperia è il Comune dove le precipitazioni sono più elevate: secondo i dati Omirl rilevati alle 7,15, sono 15,2 i mm di pioggia scesi in un’ora. Seguono Montalto Ligure (14,4 mm), Diano Castello (12,4 mm) e Sanremo (12,2 mm).