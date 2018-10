Juniores, la Sanstevese scende in campo contro il Celle Ligure

Santo Stefano al Mare. I giovani calciatori della Sanstevese il 13 ottobre scenderanno in campo contro il Celle Ligure per la terza giornata del Campionato Juniores 2° livello per la stagione 2018/2019.

La squadra durante le prime due giornate ha perso fuori casa contro la Dianese&Golfo per 3-1 e contro i Loanesi in casa per 2-3. Ora è pronta a rifarsi contro la squadra savonese.