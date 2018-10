Spotorno. L’Autostrada dei Fiori è chiusa tra i caselli di Spotorno e Finale Ligure in direzione Francia per un incidente stradale tra un camion e una moto in cui ha perso la vita un centauro di 50 anni.

Sulla tratta si registrano tra i 5 e i 6 chilometri di coda.

Secondo quanto appurato dagli agenti della polizia stradale, coordinati dal vice questore Gianfranco Crocco, il centauro avrebbe tamponato l’auto che lo precedeva lungo la carreggiata perdendo il controllo della moto e cadendo a terra. A quel punto sarebbe stato travolto da un camion.