Incidente a Bussana di Sanremo: grave un 34enne

Sanremo. Un uomo di 34 anni, T.A., è rimasto ferito in modo grave in un incidente avvenuto sull’Aurelia a Bussana intorno alle 19,15. L’uomo, che viaggiava in sella ad uno scooter, si è scontrato contro un’auto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e un’ambulanza della Croce Verde di Taggia. Il ferito è stato stabilizzato sul posto e successivamente portato in codice rosso all’ospedale di Sanremo.

Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.