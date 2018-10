Incendio Taggia, acqua ancora non potabile: ecco dove

Taggia. «Al momento non vi sono sviluppi per quanto riguarda il problema della potabilità dell’acqua nel territorio comunale». Così il sindaco Mario Conio a seguito dell’incendio sviluppatosi nella mattinata di mercoledì scorso in regione Licheo.

Per riassumere questa è la situazione attuale: 1) abitato di Taggia sino ad altezza cimitero (vedi planimetria di seguito): acqua potabile; 2) Levà: acqua non potabile; 3) Arma: utenze Amaie sotto Aurelia: acqua potabile; utenze Amaie sopra Aurelia: acqua non potabile; utenze Rivieracqua: acqua non potabile.

Il primo cittadino si scusa per il disagio e rassicura i cittadini: «Non appena ci saranno aggiornamenti li comunicherò».

Si ricorda alla cittadinanza che sono stati allestiti i punti di distribuzione di acqua potabile per situazioni di estrema necessità. Di seguito l’elenco delle postazioni: 1) Levà: parcheggio Lentisco e via San Francesco (vicinanze “distributore Q8”); 2) Arma: zona Villa Boselli; 3) Taggia: zona via Del Piano