Incendi e infortuni domestici, proteggi la tua famiglia con 3A

Già leader nel settore della sicurezza sul lavoro in Liguria, 3A ha oggi affermato il suo business anche in quello del privato cittadino.

L’azienda fondata nel 1995 a Savona dagli imprenditori Gerosa e Scotto Di Carlo dispone di un ampio catalogo che soddisfa tutte le esigenze in materia di antincendio e sicurezza.

Ogni prodotto è stato inserito nell’obiettivo di contribuire a diminuire la portata degli eventi incidentali che si verificano fra le mura di casa, quali il piccolo incendio scatenato da una pentola dimenticata sul fuoco o dal cortocircuito di un elettrodomestico.

Situazioni che è possibile gestire disponendo, ad esempio, di una coperta antifiamma, come quella realizzata in fibra di vetro di 3A. Un articolo che per le sue dimensioni (180cm x 180cm) può essere tenuto dentro un cassetto e per le sue caratteristiche (non ha bisogno di manutenzione) può durare anche 50 anni.

Tra gli altri prodotti utili a chi vuole proteggere la propria abitazione e la propria famiglia, vi sono inoltre gli estintori a polvere da 1 o da 2 kg. Di questi, il modello “Universo 1” rappresenta il classico della qualità made in Italy con una nota di colore in più. Leggero e semplice da usare, può essere il miglior alleato per soffocare eventuali incendi scatenati dagli incidenti domestici.

Ma la sicurezza in casa non dipende soltanto da misure antincendio. Per essere proprio sicuri bisogna affrontare ogni tipo di imprevisto, anche quelli che non necessitano dell’intervento del personale medico. Può capitare infatti di tagliarsi mentre si pulisce la verdura oppure è possibile che una scheggia s’infili in un dito. In questi e in altri casi è sufficiente avere a portata di mano una cassetta di primo soccorso ben attrezzata, come quelle che è possibile trovare nel catalogo di 3A. Oltre a essere tenuta nell’armadietto del bagno, la cassetta medicale può essere riposta anche nel bagagliaio dell’automobile, così da viaggiare sempre tranquilli.

Composta esclusivamente da professionisti e tecnici manutentori certificati Cepas Bureau Veritas, 3A, che attualmente ha sede a Vado Ligure in via Piave 120, ha fatto della sua priorità nei confronti delle persone e della loro sicurezza una vera e propria missione, diventando il punto di riferimento per il settore in tutto il Ponente Ligure, da Genova fino a Ventimiglia.