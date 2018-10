Taggia. L’Asd Ginnastica Riviera dei Fiori ha partecipato ad importanti appuntamenti del calendario nazionale e internazionale nelle discipline acrobatiche ottenendo buoni risultati. Poter disporre di un’area dedicata alla

ginnastica con attrezzature idonee e fisse presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori, ha incrementato il livello

tecnico dei ginnasti che si stanno facendo conoscere ed apprezzare in queste discipline spettacolari.

Dal 17 al 20 ottobre, ad Odivelas, in Portogallo, si sono svolti i Campionati Europei di Teamgym, disciplina acrobatica che prevede un programma a squadre composte da 10 ginnasti che eseguono un esercizio collettivo con elementi acrobatici e coreografici e che si alternano in progressioni acrobatiche al tumbling e al minitrampolino. Due i ginnasti della nostra provincia che hanno partecipato a questo importante appuntamento, entrambi titolari.

Per la squadra Junior è stato Gianluca De Andreis della Riviera dei Fiori ad aver eseguito quanto richiesto dai Tecnici della nazionale, mentre Angelo Bellani della Ginnastica Imperia ha fatto parte della rappresentativa Senior. Purtroppo entrambe le squadre hanno ottenuto la 7ª posizione, e, per regolamento, andavano in finale le prime sei nazioni. La delegazione Italiana ha comunque potuto vivere una bella e importante esperienza internazionale, e si stanno programmando già i prossimi allenamenti collegiali nazionali per preparare i prossimi eventi che, si spera, oltre a Gianluca ed Angelo, vedranno altri atleti della nostra provincia protagonisti. Soddisfatti dell’esperienza i tecnici Alberto Rovere ed Elisa Addiego che hanno seguito i propri ginnasti in Portogallo.

Sabato 20 ottobre, presso la palestra della Reale Società Ginnastica di Torino, si è disputata la 1ª Prova del Campionato di squadra allievi e Junior/Senior di Trampolino Elastico zona tecnica 1. Ottimo terzo posto per la Riviera dei Fiori con 153,135 punti, ottenuti da Ottavia Corrent, Emma Ortu e Alessia Saccoccia con le due squadre della Milano 2000 sui gradini più alti del podio. La gara è stata molto ‘combattuta’ con 5 squadre dal 3° al 7° posto in soli 3 punti.

Bene anche la 2ª squadra della Riviera composta da Alice Eremita, Thomas Soscara e Alice Pegoraro che si sono classificate al 6 posto. Nella gara Junior/Senior 5° posto per la Riviera dei Fiori con Sima Papone, Ludovica Razzoli e Francesco Bianchi. In questa gara l’alternanza di piccoli errori negli esercizi liberi e negli obbligatori, hanno compromesso il raggiungimento del podio che potrebbe essere un obiettivo alla loro portata per la prossima gara in programma a Milano il 10 novembre. Se queste classifiche saranno confermate (o migliorate), tutte le squadre avranno accesso alla finale nazionale in programma a dicembre nelle Marche.

Torino ha visto l’esordio quale tecnico in campo gara di Giulia Bellone che, pur giovanissima, ha già una buona esperienza in questa sezione come ginnasta e sta iniziando una ‘carriera’ da tecnico con buone prospettive, con Stefano Crastolla responsabile tecnico della sezione e Alice Frascarelli che segue la preparazione fisica.

Concludendo, queste discipline acrobatiche che vengono proposte spesso in maniera inappropriata da più parti,

richiedono spazi ed attrezzature appropriate con tecnici qualificati che seguono i programmi tecnici della

Federazione Ginnastica D’Italia(FGI), e della Federazione degli Sport Acrobatici e Coreografici (FISAC). La

Riviera dei Fiori e la Ginnastica Imperia, uniche in provincia a svolgere questi programmi collaborando tra loro,

vi invitano a venire a provare queste discipline nelle nostre palestre al Polo Sportivo del Mercato dei Fiori. Per

info 3291406789.