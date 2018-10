Imperia-Vado, mister Buttu: “Meritavamo i tre punti”

Imperia. Bella risposta del pubblico per l’incontro odierno allo stadio “Nino Ciccione”, l’Imperia pareggia contro il Vado.

“Meritavamo i tre punti con tutte le palle gol che abbiamo costruito, abbiamo fatto la partita. Non ci sono i tre punti ma alla squadra non posso dire niente, avremo dovuto avere un pizzico di attenzione in più. L’Imperia ha ampiamente meritato la vittoria, però il calcio è questo e se non chiudi la partita poi prendi gol – dichiara alla fine della partita mister Pietro Buttu – Dobbiamo mantenere la prestazione e la fiducia e andare avanti. Sono contento dei ragazzi che sono partiti dall’inizio per la prestazione, oggi però chi è partito dall’inizio è andato bene. Questa partita serve da monito per i ragazzi che subentrano per fare la differenza, se vuoi vincere devi fare la differenza”.