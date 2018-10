Imperia, tossicodipendente in crisi d’astinenza tenta di rapinare un pastificio. 19enne arrestato dalla polizia

Imperia. Stava tentando di rapinare il pastificio in via San Maurizio il cittadino italiano S.A, classe 1999, quando gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti e l’hanno arrestato.

Il giovane è entrato fragorosamente nel negozio e il proprietario – che nel frattempo era nel retrobottega – richiamato dalle urla del giovane si è precipitato all’ingresso dell’esercizio commerciale. Innanzi ai suoi occhi un giovane ragazzo con una pietra appuntita di grosse dimensioni che gli ha intimato, indicando la cassa, le seguenti minacce “dammi i soldi o spacco tutto”; all’invito del proprietario di calmarsi il giovane ha continuato “non sto calmo, dammi tutto

quello che hai dentro o ti spacco tutto e ti ammazzo”.

In quel frangente, un equipaggio della Squadra Volanti transitava proprio accanto al negozio e, accortosi di quello che stava accadendo all’interno, è intervenuta immediatamente, afferrando il rapinatore per le spalle così da allontanarlo dal titolare. La vittima, successivamente ascoltata in Questura per raccogliere la sua denuncia, ha dichiarato che il rapinatore appariva trasandato e in crisi di astinenza, circostanza confermata dallo stesso ragazzo che ha dichiarato alla Polizia di Stato di aver assunto una dose di cocaina prima di mettere in atto il suo insano gesto.

Per i fatti di cui sopra il giovane – con precedenti per la violazione del t.u. stupefacenti – è stato arrestato in flagranza di reato per tentata rapina e associato, su disposizioni della competente Autorità Giudiziaria, alla Casa Circondariale di Imperia in attesa di processo.