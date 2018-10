Imperia. Torna la Fiera di San Francesco domenica 7 ottobre a Imperia Porto Maurizio, da quest’anno rivisitata nella location. Gli stand, che non saranno infatti più in Via San Maurizio per ragioni di sicurezza, saranno ricollocati in Piazza Ricci e in Via Martiri fino all’incrocio con Via Acquarone.

Per quanto riguarda la viabilità, divieto di transito in Via XX Settembre, in Via Cascione tra l’incrocio con Via San Maurizio e la Galleria Gastaldi, in Piazza Ricci e in Via Martiri fino all’incrocio con Via Acquarone.