Imperia. Studenti a “lezione” in Provincia sulle materie di tutela dell’ambiente e di ciclo dei rifiuti. Una dozzina di alunni delle classi quinte del Liceo linguistico-artistico “Amoretti” di Imperia, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, hanno fatto una full immersion negli uffici di viale Matteotti per vedere da vicino e comprendere nei particolari le tecniche e le scelte messe in atto dalla Provincia per il ciclo dei rifiuti.

Giovedì gli studenti sono stati impegnati “sul campo”, ovvero hanno fatto visita alla discarica pubblica di Collette Ozotto, dove i tecnici dell’ente hanno illustrato il funzionamento dell’impianto di smaltimento. Ieri mattina gli alunni hanno incontrato il Presidente Fabio Natta e ancora i tecnici dell’Ufficio Ambiente, che hanno approfondito il tema-rifiuti sottolineando come la Provincia sia impegnata a realizzare un nuovo impianto che dal semplice smaltimento dei rifiuti passi a un’attività più complessa di trattamento e di recupero e riciclo. Gli studenti, nell’ambito di queste giornate, hanno a loro volta presentato due progetti: uno mira alla cattura delle micro-plastiche in mare, l’altro ha come scopo il recupero delle bottiglie di plastica nei supermercati.

Il Presidente Fabio Natta commenta: “E’ molto importante che i giovani si avvicinino ai problemi che riguardano il ciclo dei rifiuti. Sono quindi soddisfatto di questa loro esperienza vissuta a contatto con il nostro Ente, che ha mantenuto e sviluppato la funzione di tutela dell’ambiente e che sta raggiungendo importanti risultati nel perfezionamento del ciclo dei rifiutI”.