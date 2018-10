Imperia, straniero aggredisce agenti per scappare da supermercato: arrestato

Imperia. Ieri sera, un cittadino tunisino in possesso di regolare permesso di soggiorno ha iniziato una colluttazione all’interno del supermercato Conad di Oneglia. La cassiera e il direttore del supermercato, appena il giovane straniero, classe 1988, si è avvicinato alla cassa hanno notato il suo evidente stato di alterazione alcolica, tradito sia dai suoi atteggiamenti che dal forte odore di alcool.

Probabilmente a causa del suo stato di non lucidità, lo straniero, senza motivo alcuno, ha iniziato a spintonare il direttore per poi sferrargli un pugno al volto. Un operatore di polizia libero dal servizio, che si trovava in coda alla medesima cassa, dopo aver chiesto l’ausilio della volante, si è qualificato esibendo il distintivo e intervenendo in soccorso del direttore, avvicinandosi allo straniero nel tentativo di contenerlo.

L’uomo, anziché desistere, si è accanito nei confronti del poliziotto, colpendolo con pugni al volto e calci. L’operatore di polizia è riuscito con non poca fatica a contenerlo, in attesa dell’arrivo dei colleghi della Volante che immobilizzavano l’uomo e lo portavano in Questura.

A causa della colluttazione, il poliziotto intervenuto per primo ha riportato una frattura dell’osso nasale giudicata guaribile dai sanitari del pronto soccorso in 30 giorni; 10 invece i giorni di prognosi refertati al direttore per le lesioni subite. Anche gli operatori della Volante hanno riportato contusioni minori causate dallo straniero che non cessava la sua condotta violenta nemmeno dopo essere salito in auto, sbattendo di proposito la testa contro il finestrino e fingendo uno svenimento.

Trasportato al pronto soccorso, lo stranierò è risultato essere positivo all’alcol test con un tasso alcolico nel sangue di 2.26 gr/l, ben superiore al limite ammesso per legge (0.5 gr/l). L’uomo è stato quindi arrestato per i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza che si terrà domani

presso il Tribunale di Imperia.