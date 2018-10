Imperia, siglato protocollo d’intesa tra l’Inps e l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Imperia. Siglato un protocollo d’intesa tra l’Inps di Imperia e l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Imperia. Canali telematici preferenziali e tempi certi di risposta, tramite il cosiddetto “cassetto bidirezionale” e delle apposite caselle e-mail istituzionali costituiscono il punto centrale dell’accordo, nonché l’istituzione di un tavolo tecnico congiunto.

L’utilizzo corretto dei canali telematici consentirà il costante monitoraggio dell’attività svolta dall’istituto da parte degli intermediari, laddove la problematica non risulti risolvibile entro un tempo prestabilito, potranno richiedere ed ottenere in tempi brevi un appuntamento presso la sede Inps per la trattazione della pratica. Con l’accordo trova piena applicazione il Messaggio Hermes Inps n. 2614 del 28-6-2018 recante importanti indicazioni in merito all’utilizzo del cassetto bidirezionale quale strumento principale di sussidio per la Sede Provinciale nell’attività di monitoraggio della qualità dell’interazione con gli intermediari abilitati, per un costruttivo e trasparente confronto con i Commercialisti del territorio, attraverso l’analisi di dati oggettivi nell’ambito di specifici tavoli tecnici e focus groups, anche al fine di valutare congiuntamente eventuali criticità o trend positivi.

E’ stata prevista l’istituzione di un tavolo tecnico al fine di valutare congiuntamente eventuali criticità o trends positivi o sviluppare dei “ Focus Groups” su argomenti correlati alle problematiche da affrontare, di carattere informatico e di comprensione dei sviluppi dei portali di comunicazione tra l’Istituto ed i Commercialisti. Gli incontri avranno luogo ogni primo mercoledì del mese presso la sede dell’Istituto in Via Siffredi. L’Istituto riconosce che l’esercizio dell’attività di consulenza in materia di lavoro svolto esclusivamente dai soggetti previsti dalla Legge 11/01/1979, n. 12, oltre che rispondere al dettato normativo, costituisce un preciso interesse sia per l’utenza che per lo stesso Inps. Per questi motivi è stato concordato di intraprendere ogni azione utile per contrastare e reprimere il fenomeno dell’abusivismo.

“Con il Protocollo d’intesa – commentano il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Imperia dr. Paolo Borea e il direttore della sede Inps di Imperia Maria Domenica Carnevale - è stato sancito un importante punto di incontro per affrontare in maniera sinergica, le nuove sfide di rinnovamento e la continua evoluzione normativa e tecnologica in materia di lavoro ormai impongono”.

“Il rispetto di tempi precisi e sempre più brevi nella risoluzione dei problemi – dichiara il presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di Imperia Paolo Borea – rappresenta l’elemento determinante per far sì che l’intero sistema funzioni: il miglioramento dei canali di comunicazione, i tempi certi nella evoluzione delle pratiche ed un tavolo tecnico di confronto sono passaggi fondamentali per la risoluzione al meglio delle diverse problematiche».