Imperia, scantinati allagati: diversi interventi dei vigili del fuoco

Imperia. Mattinata di intenso lavoro per i vigili del fuoco intervenuti nei Comuni di Imperia, Sanremo e Pontedassio per svuotare una decina di locali interrati allagati dalla pioggia.

Al momento non si registrano altre criticità in provincia, dove l’allerta meteo emanata dall’Arpal resta al livello “giallo” fino alle 23,59 di oggi.

I danni maggiori, dunque, si sono avuti la scorsa notte, quando il passaggio della perturbazione ha colpito soprattutto il fragile entroterra di Imperia dove a seguito di una frana e per il crollo di un palo della Telecom i vigili del fuoco sono dovuti intervenire e chiudere al traffico veicolare due strade provinciali: quella di Cosio d’Arroscia e quella che da Vasia porta a Pantasina.